Одна людина може отримати абонемент на безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві, який діє протягом 30 днів

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надаються українцям благодійним фондом Карітас у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про цей проєкт підтримки розповіла організація на своєму сайті.

Благодійна їдільня надає безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві. У межах гуманітарної ініціативи #Emergency_appeal, благодійний фонд Карітас Полтава відкрив можливість для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримувати абонементи на гарячі обіди в місті.

Одна людина може отримати абонемент, який діє протягом 30 днів. Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надаються в будні дні з 13:00 до 14:00. Видача здійснюється за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1.

Щоб скористатися можливістю, необхідно зареєструватися безпосередньо на місці та мати при собі наступні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН);

довідку ВПО;

документ, що підтверджує належність до категорії вразливості.

Хто може отримати абонемент на харчування:

багатодітні родини;

вагітні жінки та матері з дітьми до 2 років;

особи, що мають тяжкі захворювання;

люди з інвалідністю I та II групи;

самотні люди похилого віку (від 60 років);

одинокі матері, батьки або офіційні опікуни, які виховують неповнолітніх дітей.

Якщо ви відповідаєте хоча б одному з цих критеріїв — не зволікайте. Завітайте до Карітас, зареєструйтесь і отримайте підтримку в непростий час.

Цей проєкт руйнує застарілий стереотип, ніби безкоштовні обіди — це примітивне харчування, поганий сервіс і формальне ставлення. Насправді, завдяки зусиллям організації щодня, крім вихідних, у гуманітарному офісі збираються десятки людей, які приходять на повноцінний, якісний, смачний обід. Меню регулярно оновлюється, тож щодня подається нова страва.

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