Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надаються українцям благодійним фондом Карітас у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.
Про цей проєкт підтримки розповіла організація на своєму сайті.
Благодійна їдільня надає безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві. У межах гуманітарної ініціативи #Emergency_appeal, благодійний фонд Карітас Полтава відкрив можливість для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримувати абонементи на гарячі обіди в місті.
Одна людина може отримати абонемент, який діє протягом 30 днів. Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надаються в будні дні з 13:00 до 14:00. Видача здійснюється за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1.
Щоб скористатися можливістю, необхідно зареєструватися безпосередньо на місці та мати при собі наступні документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код (ІПН);
- довідку ВПО;
- документ, що підтверджує належність до категорії вразливості.
Хто може отримати абонемент на харчування:
- багатодітні родини;
- вагітні жінки та матері з дітьми до 2 років;
- особи, що мають тяжкі захворювання;
- люди з інвалідністю I та II групи;
- самотні люди похилого віку (від 60 років);
- одинокі матері, батьки або офіційні опікуни, які виховують неповнолітніх дітей.
Якщо ви відповідаєте хоча б одному з цих критеріїв — не зволікайте. Завітайте до Карітас, зареєструйтесь і отримайте підтримку в непростий час.
Цей проєкт руйнує застарілий стереотип, ніби безкоштовні обіди — це примітивне харчування, поганий сервіс і формальне ставлення. Насправді, завдяки зусиллям організації щодня, крім вихідних, у гуманітарному офісі збираються десятки людей, які приходять на повноцінний, якісний, смачний обід. Меню регулярно оновлюється, тож щодня подається нова страва.
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