Один человек может получить абонемент на бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве, который действует в течение 30 дней.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляются украинцам благотворительным фондом Каритас в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом проекте поддержки рассказала организация на своем сайте.

Благотворительная столовая предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве. В рамках гуманитарной инициативы #Emergency_appeal, благотворительный фонд Каритас Полтава открыл возможность для внутренне перемещенных лиц получать абонементы на горячие обеды в городе.

Один человек может получить абонемент, действующий в течение 30 дней. Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляются в будние дни с 13:00 до 14:00. Выдача производится по адресу: ул. Филиппа Орлика, 20/1.

Чтобы воспользоваться возможностью, необходимо зарегистрироваться непосредственно на месте и иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

справку ВПЛ;

документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимости.

Кто может получить абонемент на питание:

многодетные семьи;

беременные женщины и матери с детьми младше 2 лет;

лица, имеющие тяжелые заболевания;

люди с инвалидностью I и II группы;

одинокие старики (от 60 лет);

одинокие матери, родители или официальные опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Если вы отвечаете хотя бы одному из этих критериев – не медлите. Посетите Каритас, зарегистрируйтесь и получите поддержку в непростое время.

Этот проект разрушает устаревший стереотип, будто бесплатные обеды – это примитивное питание, плохой сервис и формальное отношение. На самом деле благодаря усилиям организации ежедневно, кроме выходных, в гуманитарном офисе собираются десятки людей, которые приходят на полноценный, качественный, вкусный обед. Меню регулярно обновляется, поэтому каждый день подается новое блюдо.

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