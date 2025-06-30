Эти графики отключения света в Полтавской области на июль призваны обеспечить качество и безопасность электроснабжения для общества.

Скороходовский поссовет информирует жителей общины о графике отключения света в Полтавской области на июль, сообщает Politeka.

Причиной перебоев станет проведение ремонтных работ на сетях АО «Полтаваоблэнерго», включающих капитальный ремонт, расчистку трасс воздушных линий и выполнение договоров присоединения к электросетям.

В частности, 1.07 с 8:00 до 17:00 свет будут выключать в пгт Скороходово (улицы Уютная, Магистральная, Стрелецкая), селе Филенково (улицы Садовая, Центральная) и с 00:01 1 июля до 00:01 2 июля — во многих селах, Кащевка, Красноселье и другие. Причина – капитальный ремонт оборудования.

2.07 отключения продлятся с 8:00 до 20:00 в ряде населенных пунктов области: с. Петровка (части Григория Сковороды, Независимости и др.), пгт Скороходово, с. Филенково, Подгорное, Рябковка, а также в с. Андрийки и близлежащих населенных пунктах. Планируются работы по расчистке линий и проведению профилактических работ.

4.07 и 5.07 работы продолжатся, поэтому жителям следует быть готовыми к временным перебоям. Особенно это касается сел Подгорное, Андрюша, Бреусовка, Винники, Красноселье, Миргородщина и других населенных пунктов общины.

АО «Полтаваоблэнерго» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, благодарит за терпение и рекомендует заранее позаботиться о необходимых запасах. Для уточнения деталей следует обращаться в диспетчерскую службу предприятия или официальные источники.

Эти графики отключения света в Полтавской области на июль призваны обеспечить качество и безопасность электроснабжения для общества.

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