Українцям варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Сумській області на липень.

АТ «Сумиобленерго» оприлюднило оновлені графіки відключення світла у Сумській області на липень, повідомляє Politeka.

Згідно з повідомленням, у Недригайлівській громаді заплановані тимчасові перерви в електропостачанні у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на обладнанні.

Так, 1 липня з 08:00 до 16:00 електроенергія буде відсутня за такими адресами у смт Недригайлів: вулиця Сумська, будинки 33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75, 77. Причина знеструмлення — ремонт підстанційного обладнання (ПС, РП, ТП, КТП).

А вже 4 липня з 08:00 до 15:00 відбудеться масштабне знеструмлення значної частини смт Недригайлів. Без світла тимчасово залишаться мешканці багатьох вулиць, зокрема:

Бережок, Будівельна, Вишнева, Героїв Чорнобиля, Заболотівка, Зарічна, Зарудка, Капельгородського, Лісова, Магалівська, Незалежності, Нестора Кизенка, Олександра Шовтути, Патріотів України, Піски, Слобідська, Спортивна, Сумська, Училищна, Шевченка, Шкільна, Ювілейна, Яценкова, а також провулків: 1-й Сумський, Зарудки, Шпилівка та Ювілейний.

Цього ж дня з 08:00 до 15:00 без електроенергії залишиться й частина вулиці Сумської у селі Віхове.

Причина знеструмлення — виконання технічних робіт на повітряних лініях електропередачі.

АТ «Сумиобленерго» просить вибачення за тимчасові незручності й радить заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Сумській області на липень: зарядити мобільні пристрої, підготувати ліхтарики та інші необхідні речі. У разі потреби рекомендується подбати про альтернативні джерела живлення або освітлення.

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