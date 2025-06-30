Украинцам следует заранее подготовиться к графику отключения света в Сумской области на июль.

АО «Сумыоблэнерго» обнародовало обновленные графики отключения света в Сумской области на июль, сообщает Politeka.

Согласно сообщению, в Недригайловской общине запланированы временные перерывы в электроснабжении в связи с проведением ремонтных работ на оборудовании.

Так, 1 июля с 08:00 до 16:00 в г. Недригайлов будет отсутствовать электроэнергия по следующим адресам: ул. Сумская, дома 33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75, 77. Причина отключения электроэнергии – ремонт оборудования подстанций (ПС, РП, ТП, КТП).

А уже 4 июля с 08:00 до 15:00 произойдет масштабное обесточивание большого числа пгт Недригайлов. Без света временно останутся жители многих улиц, в частности:

Бережок, Будивельная, Вишнева, Герои Чернобыля, Заболотовка, Заречная, Зарудка, Капельгородский, Лесова, Магаловская, Незалежности, Нестор Кизенко, Александр Шовтута, Патриоты Украины, Пески, Слободская, Спортивная, Сумская, Училище, Шевченко, Школьная, Ювилейной, Яценкова, а также переулки: 1-й Сумский, Зарудкий, Шпилёвка и Ювилейный.

В этот же день с 08:00 до 15:00 без электроэнергии останется часть улицы Сумской в ​​селе Вихово.

Причина обесточивания – выполнение технических работ на воздушных линиях электропередачи.

АО «Сумыоблэнерго» приносит извинения за временные неудобства и советует заранее подготовиться к графикам отключения света в Сумской области на июль: зарядить мобильные устройства, подготовить фонарики и другие необходимые вещи. В случае необходимости рекомендуется позаботиться об альтернативных источниках питания или освещении.

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