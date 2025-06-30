Отримати гуманітарну допомогу у Сумській області можуть пенсіонери та родини, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається благодійним фондом "Янголи спасіння", повідомляє Politeka.net.

Про відкриття реєстрації оголосив фонд на своєму каналі в Телеграм.

Так, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у вигляді відновлення пошкодженого житла для постраждалого населення. Цей проєкт спрямований на підтримку тих людей, чиї домівки були зруйновані або зазнали серйозних пошкоджень унаслідок бойових дій.

Постачання здійснюється у межах ініціативи «Забезпечення житлом постраждалого населення в надзвичайних ситуаціях», яку реалізує благодійний фонд «Янголи Спасіння» за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України.

Отримати гуманітарну допомогу у Сумській області можуть пенсіонери, родини, які опинилися у складних життєвих обставинах і не мають змоги відновити своє житло самостійно.

Зокрема, допомога надається:

домогосподарствам, які не мають можливості отримати державну компенсацію за програмою «єВідновлення»;

особам, які не отримували аналогічної підтримки від інших благодійних організацій;

сім’ям, які отримали лише часткову підтримку, наприклад, замінили вікна, але досі мають серйозні пошкодження покрівлі або стін.

Обов’язковою умовою участі в програмі є наявність офіційних документів, що підтверджують факт пошкодження житла внаслідок бойових дій. Це можуть бути Акти обстеження або інші документи, видані уповноваженими органами.

У разі, якщо власник відсутній, а в будинку тимчасово проживає інша особа — наприклад, внутрішньо переміщена особа — або у мешканців відсутні документи про право власності, необхідно надати довідку про фактичне проживання. Цей документ має бути підписаний представником місцевої громади.

Для отримання консультацій або подання заявки на участь у програмі жителі можуть звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 334 620. Також передбачена можливість онлайн-реєстрації через спеціальну форму за посиланням.

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