Получить гуманитарную помощь в Сумской области могут пенсионеры и семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется благотворительным фондом "Ангелы спасения", сообщает Politeka.net.

Об открытии регистрации объявил фонд на своем канале в Телеграмме.

Так, гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется посредством восстановления поврежденного жилья для пострадавшего населения. Этот проект направлен на поддержку тех людей, чьи дома были разрушены или получили серьезные повреждения в результате боевых действий.

Снабжение осуществляется в рамках инициативы «Обеспечение жильем пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях», которую реализует благотворительный фонд «Ангелы Спасения» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Получить гуманитарную помощь в Сумской области могут пенсионеры, семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, не имеющие возможности восстановить свое жилье самостоятельно.

В частности, помощь предоставляется:

домохозяйствам, не имеющим возможности получить государственную компенсацию по программе «Восстановление»;

лицам, не получавшим аналогичной поддержки от других благотворительных организаций;

семьям, получившим лишь частичную поддержку, например, заменили окна, но до сих пор имеют серьезные повреждения кровли или стен.

Обязательным условием участия в программе является наличие официальных документов, подтверждающих факт повреждения жилья в результате боевых действий. Это могут быть акты обследования или другие документы, выданные уполномоченными органами.

В случае, если собственник отсутствует, а в доме временно проживает другое лицо, например, внутренне перемещенное лицо или у жителей отсутствуют документы о праве собственности, необходимо предоставить справку о фактическом проживании.

Для получения консультаций или подачи заявки на участие в программе жители могут обращаться по телефону горячей линии 0800334620. Также предусмотрена возможность онлайн-регистрации через специальную форму по ссылке.

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