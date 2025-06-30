Місцеві мешканці мають бути готові до незручностей через графік відключення води на липень у Полтавській області.

Графік відключення води на липень у Полтавській області передбачає масштабні роботи, які торкнуться мешканців одразу кількох мікрорайонів, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» інформує, що графік відключення води на липень у Полтавській області діє з 23 червня по 1.07.

Основна причина обмежень полягає у ремонті і підготовці тепломереж до наступного опалювального сезону. За адресами на вулицях Решетилівській, Бідного, Б. Хмельницького, Небесної Сотні, проспектах Вавілова та Миру, бульварі Хмельницького та ще кількох локаціях працівники комунального підприємства вже проводять роботи.

Водопостачання там буде відсутнє до початку другого місяця літа. Комунальники радять поставитися до ситуації з розумінням і заздалегідь підготуватися. Адже графік відключення води на липень у Полтавській області може розширитися, якщо з'являться нові поломки.

У «Полтававодоканалі» вкотре звертають увагу містян на важливість створення запасів питної рідини. В умовах воєнного стану навантаження на інфраструктуру збільшилось, а ризики аварій на мережах стали вищими.

Тож технічні несправності трапляються частіше, а отже, резервні запаси вдома стають необхідністю. Пресслужба підприємства пояснює, що, зважаючи на зношеність мереж, передбачити момент виникнення дефекту практично неможливо.

І додає: власна завбачливість мешканців дозволить пережити тимчасові перебої без стресу. У нагоді стане як бутильована вода, так і технічна для побутових потреб.

Якщо у вас зʼявилися будь-які запитання щодо відновлення водопостачання у вашій оселі, звертайтесь до «Полтаватеплоенерго». Там нададуть всю необхідну інформацію.

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