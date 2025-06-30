Местные жители должны быть готовы к неудобствам из-за графика отключения воды на июль в Полтавской области.

График отключения воды на июль в Полтавской области предусматривает масштабные работы, которые коснутся жителей нескольких микрорайонов, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие «Полтаватеплоэнерго» сообщает, что график отключения воды на июль в Полтавской области действует с 23 июня по 1.07.

Основная причина ограничений заключается в ремонте и подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону. По адресам на улицах Решетиловской, Бедной, Б. Хмельницкого, Небесной Сотни, проспектах Вавилова и Мира, бульваре Хмельницкого и нескольких локациях работники коммунального предприятия уже проводят работы.

Водоснабжение там будет отсутствовать до начала второго месяца лета. Коммунальщики советуют отнестись к ситуации с пониманием и заранее подготовиться. Ведь график отключения воды в июле в Полтавской области может расшириться, если появятся новые поломки.

В «Полтававодоканале» еще раз обращают внимание горожан на важность создания запасов питьевой жидкости. В условиях военного состояния нагрузка на инфраструктуру увеличилась, а риски аварий на сетях стали выше.

Так что технические неисправности случаются чаще, а значит, резервные запасы дома становятся необходимостью. Прессслужба предприятия объясняет, что, учитывая износ сетей, предусмотреть момент возникновения дефекта практически невозможно.

И добавляет: собственная предусмотрительность жителей позволит пережить временные перебои без стресса. Пригодится как бутилированная вода, так и техническая для бытовых нужд.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по восстановлению водоснабжения в вашем доме, обращайтесь в «Полтаватеплоэнерго». Там предоставят всю необходимую информацию.

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