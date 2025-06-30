Повний графік відключення світла у Запорізькій області на липень можна переглядати на офіційному сайті компанії.

Запоріжжяобленерго повідомляє українців про проведення планових ремонтних робіт, через які вводять графіки відключення світла у Запорізькій області на липень, передає Politeka.

1 липня з 09:00 до 17:00 постачання не буде в селі Сонячне.

2 числа графік торкнеться села Запорожець та смт Балабине, де жителі залишаться без світла в той самий проміжок часу.

3 числа знеструмлення зачеплять Світанок, Балабине та Запоріжжя.

4 липня з 09:00 до 16:00 без електроенергії будуть жителі сіл Долинське та Лежине.

7-го з 09:00 до 17:00 на відключення варто чекати в селі Володимирівське.

8-го з 09:00 до 17:00 знеструмлення зачеплять такі населені пункти: с. Біленьке, с. Степне, с. Придніпровське, с. Привільне.

9 числа - с. Нижня Хортиця, с. Володимирівське, с. Івано-Ганнівка, с. Черепівське, с. Наталівка, с. Лежине, с. Відрадне, с. Сонячне, с. Володимирівське, м. Запоріжжя.

Роботи проводяться для забезпечення надійного електропостачання в майбутньому.

Споживачам рекомендують слідкувати за офіційними повідомленнями та за можливості не планувати важливі справи на час відключення.

Також, громадянам радять подбати про заряджені пристрої, заготовити воду та по можливості обмежити використання електроприладів у зазначені години.

Графіки можуть змінюватися через погодні умови чи технічні обставини. У разі аварійних ситуацій подачу електроенергії буде відновлено в найкоротші терміни.

Повний графік відключення світла у Запорізькій області на липень можна переглядати на офіційному сайті компанії або дізнаватися через контактний центр.

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