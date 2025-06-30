Запорожьеоблэнерго сообщает украинским о проведении плановых ремонтных работ, через которые вводят графики отключения света в Запорожской области на июль, передает Politeka.
1 июля с 09:00 до 17:00 снабжение не будет в селе Солнечное.
2 числа график коснется села Запорожец и пгт Балабино, где жители останутся без света в тот же промежуток времени.
3 числа обесточивания тронут Рассвет, Балабино и Запорожье.
4 июля с 09:00 до 16:00 без электроэнергии будут жители деревень Долинское и Лежин.
7-го с 09:00 до 17:00 отключения стоит ждать в селе Владимировское.
8-го с 09:00 до 17:00 обесточивание коснутся следующих населенных пунктов: с. Беленькое, с. Степное, с. Приднепровское, с. Привольное.
9 числа – с. Нижняя Хортица, с. Владимировское, с. Ивано-Анновка, с. Череповское, с. Натальивка, с. Лежин, с. Отрадное, с. Солнечное, с. Владимировское, г. Запорожье.
Работы производятся для обеспечения надежного электроснабжения в будущем.
Потребителям рекомендуют следить за официальными сообщениями и возможности не планировать важные дела на время отключения.
Также гражданам советуют позаботиться о заряженных устройствах, заготовить воду и по возможности ограничить использование электроприборов в указанные часы.
Графики могут изменяться из-за погодных условий или технических обстоятельств. В случае аварийных ситуаций подача электроэнергии будет возобновлена в кратчайшие сроки.
Полный график отключения света в Запорожской области на июль можно просматривать на официальном сайте компании или узнавать через контактный центр.
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