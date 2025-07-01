Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області діятиме щонайменше до середини 2025 року.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається у вигляді виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) продовжила надання фінансової підтримки українським пенсіонерам, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій. Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області діятиме щонайменше до середини 2025 року.

Як повідомляється на Урядовому порталі, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається у формі щомісячної доплати. Її розмір визначається як різниця між 3250 гривнями та сумою пенсії, яку вже отримує людина. Наприклад, якщо пенсія становить 3100 гривень, то додаткова виплата складе 150 гривень.

Хто має право на отримання допомоги від ООН:

Пенсіонери, які проживають у зонах бойових дій або прифронтових населених пунктах;

Розмір їхньої пенсії (разом із усіма надбавками) не перевищує 3250 гривень на місяць;

Вони не отримували жодної фінансової допомоги від інших міжнародних організацій або як ВПО з 1 березня 2023 року.

Важливо: якщо людина більше не відповідає хоча б одному з зазначених критеріїв, виплати автоматично припиняються.

Процедура отримання максимально проста

Пенсіонерам не потрібно подавати жодних заяв чи звернень — інформація про осіб, які підпадають під програму, уже є в базі даних Пенсійного фонду України. Виплати надходять безпосередньо на банківський рахунок, на який зазвичай зараховується пенсія.

Ця програма — важливий крок у напрямку соціального захисту найбільш уразливих українців у час війни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.