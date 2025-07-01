Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет действовать не менее до середины 2025 года.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в виде выплат Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) продолжила финансовую поддержку украинцам, проживающим в зонах активных или потенциальных боевых действий. Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет действовать, по меньшей мере, до середины 2025 года.

Как сообщается на правительственном портале, денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в форме ежемесячной доплаты. Ее размер определяется как разница между 3250 гривнами и суммой пенсии, которую уже получает человек. К примеру, если пенсия составляет 3100 гривен, то дополнительная выплата составит 150 гривен.

Кто имеет право на получение помощи от ООН:

Пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий или прифронтовых населенных пунктах;

Размер их пенсии (вместе со всеми надбавками) не превышает 3250 гривен в месяц;

Они не получали никакой финансовой поддержки от других международных организаций или как ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Важно: если человек больше не отвечает хотя бы одному из указанных критериев, выплаты автоматически прекращаются.

Процедура получения максимально проста

Пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений или обращений — информация о лицах, подпадающих под программу, уже есть в базе данных ПФУ. Выплаты поступают непосредственно на банковский счет, на который обычно засчитывается пенсия.

Эта программа – важный шаг в направлении социальной защиты наиболее уязвимых украинцев во время войны.

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