Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в виде выплат Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) продолжила финансовую поддержку украинцам, проживающим в зонах активных или потенциальных боевых действий. Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет действовать, по меньшей мере, до середины 2025 года.
Как сообщается на правительственном портале, денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в форме ежемесячной доплаты. Ее размер определяется как разница между 3250 гривнами и суммой пенсии, которую уже получает человек. К примеру, если пенсия составляет 3100 гривен, то дополнительная выплата составит 150 гривен.
Кто имеет право на получение помощи от ООН:
-
Пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий или прифронтовых населенных пунктах;
-
Размер их пенсии (вместе со всеми надбавками) не превышает 3250 гривен в месяц;
-
Они не получали никакой финансовой поддержки от других международных организаций или как ВПЛ с 1 марта 2023 года.
Важно: если человек больше не отвечает хотя бы одному из указанных критериев, выплаты автоматически прекращаются.
Процедура получения максимально проста
Пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений или обращений — информация о лицах, подпадающих под программу, уже есть в базе данных ПФУ. Выплаты поступают непосредственно на банковский счет, на который обычно засчитывается пенсия.
Эта программа – важный шаг в направлении социальной защиты наиболее уязвимых украинцев во время войны.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.
Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.