Жителі регіону, особливо ті, хто мешкає у багатоповерхівках, мають бути напоготові через графік відключення води на липень у Харківській області.

Графік відключення води на липень у Харківській області вже почав діяти, і попереду цілий перелік аварійних та планових робіт, які тимчасово залишать частину містян без водопостачання, повідомляє Politeka.

За інформацією комунальних служб, графік відключення води на липень у Харківській області включає низку адрес, де техніки змушені втручатися через серйозні несправності в будинкових системах.

У деяких квартирах доступу до комунікацій просто немає, тому постачання перекривають одразу для кількох стояків. Наприклад, на вулиці Слов’янській, 6 навіть холодний душ зник ще з 30 червня. Комунальники обіцяють повернути його не раніше 1.07 ввечері.

Схожа ситуація і на Академіка Богомольця, 27. Через дефект гарячого водопостачання незручності терплять мешканці кількох квартир одного під’їзду.

Пошкодження виявили також 30 червня і одразу розпочали роботи, однак завершити обіцяють тільки до вечора наступного дня. Причому це ще швидко, якщо порівнювати з іншими випадками.

Найдовше без душа доведеться жити людям на Салтівському шосе, 240-Г. Там гаряче водопостачання, згідно з технічним розкладом, заплановане аж на 31.07.

Люди цілий місяць будуть терпіти незручності через те, що ремонтники не можуть потрапити до кількох квартир, а без цього не зможуть усунути поломку.

Графік відключення води на липень у Харківській області стосується і проспекту Перемоги, 59. Там робітники виявили дефект у технічному підпіллі. Аварія зачепила цілу низку квартир і ремонт триватиме щонайменше до 1.07.

Аналогічна ситуація на Ахсарова, де без постачання залишилися жителі майже двох десятків квартир. Завершення робіт тут прогнозують лише в передостанній день місяця.

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