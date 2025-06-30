Жители региона, особенно проживающие в многоэтажках, должны быть готовы из-за графика отключения воды на июль в Харьковской области.

График отключения воды на июль в Харьковской области уже начал действовать и впереди целый перечень аварийных и плановых работ, которые временно покинут часть горожан без водоснабжения, сообщает Politeka.

По информации коммунальных служб, график отключения воды на июль в Харьковской области включает в себя ряд адресов, где техники вынуждены вмешиваться из-за серьезных неисправностей в домовых системах.

В некоторых квартирах доступа к коммуникациям просто нет, поэтому снабжение сразу перекрывают для нескольких стоек. К примеру, на улице Славянской, 6 даже холодный душ исчез еще с 30 июня. Коммунальщики обещают вернуть его не раньше 1.07 вечером.

Похожая ситуация и на Академика Богомольца, 27. Из-за дефекта горячего водоснабжения неудобства терпят жители нескольких квартир одного подъезда.

Повреждения обнаружили также 30 июня и сразу приступили к работе, однако завершить обещают только к вечеру следующего дня. Причем это еще быстро, если сравнивать с другими случаями.

Дольше всего без душа придется жить людям на Салтовском шоссе, 240-Г. Там горячее водоснабжение, согласно техническому расписанию, запланировано на 31.07.

Люди целый месяц будут терпеть неудобства из-за того, что ремонтники не могут попасть в несколько квартир, а без этого не смогут устранить поломку.

График отключения воды на июль в Харьковской области относится и к проспекту Победы, 59. Там рабочие обнаружили дефект в техническом подполье. Авария затронула целый ряд квартир и ремонт продлится по меньшей мере до 1.07.

Аналогичная ситуация на Ахсарове, где без поставки остались жители почти двух десятков квартир. Завершение работ здесь прогнозируется только в предпоследний день месяца.

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