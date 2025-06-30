Місцевим мешканцям варто підготуватися до незручностей через графік відключення газу на липень у Вінницькій області.

Компанія-оператор вже оприлюднила графік відключення газу на липень у Вінницькій області, тож споживачам варто уважно ознайомитися з датами і підготуватися заздалегідь, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційним повідомленням місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на липень у Вінницькій області передбачає призупинення постачання у більш ніж десяти містах і селищах.

До переліку потрапили Козятин, Гайсин, Бар, Вапнярка, Томашпіль, Шаргород, Турбів, Жмеринка, Брацлав, Кароліна, Тульчин, Могилів-Подільський, Ладижин і Мазурівка. У деяких районах блакитного палива не буде лише кілька годин, а в інших обмеження триватимуть до чотирьох днів.

Перші роботи розпочнуться вже 1 числа. Наприклад, у Козятині на вулицях Грушевського, Незалежності, Склярова та інших багатоповерхівках газопостачання призупинятиметься послідовно протягом кількох днів.

У Гайсині зупинки заплановані з 7 по 31 число на Заводській, Івана Франка та Кримській. У Барі обмеження триватимуть у кількох будинках на вулицях Машинобудівників, Комарова, Підвальній та Миколи Леонтовича.

Також у графік відключення газу на липень у Вінницькій області включено низку будинків у Жмеринці, Брацлаві, Тульчині та Ладижині. В багатьох випадках роботи будуть проводитися в один чи кілька днів, із поновленням постачання орієнтовно до 16 години того ж дня.

Фахівці наголошують, що мешканці будинків і квартир повинн дотримуватись техніки безпеки. Після зупинки постачання потрібно обов’язково перекрити крани на газопроводах перед усіма приладами.

А на час запуску постачання слід бути вдома та надати працівникам філії доступ до обладнання для проведення необхідних перевірок і відновлення газопостачання.

У компанії ще раз підкреслили, що всі ці заходи є запланованими й проводяться в межах регламентного обслуговування.

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