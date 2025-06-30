Местным жителям следует подготовиться к неудобствам из-за графика отключения газа на июль в Винницкой области.

Компания-оператор уже обнародовала график отключения газа на июль в Винницкой области , поэтому потребителям следует внимательно ознакомиться с датами и подготовиться заранее, сообщает Politeka.

Согласно официальному сообщению местного филиала "Газсетей", график отключения газа на июль в Винницкой области предусматривает приостановку поставок в более чем десяти городах и поселках.

В список попали Казатин, Гайсин, Бар, Вапнярка, Томашполь, Шаргород, Турбов, Жмеринка, Брацлав, Каролина, Тульчин, Могилев-Подольский, Ладыжин и Мазуровка. В некоторых районах голубого топлива не будет всего несколько часов, а в других ограничения будут продолжаться до четырех дней.

Первые работы начнутся уже в 1 числа. Например, в Казатине на улицах Грушевского, Независимости, Склярова и других многоэтажках газоснабжение будет останавливаться последовательно в течение нескольких дней.

В Гайсине остановки запланированы с 7 по 31 число на Заводской, Ивана Франко и Крымской. В Баре объединены триватимы в нескольких домах на улицах Машиностроителей, Комарова, Подвального и Миколи Леонтовича.

Также в график отключения газа на июль в Винницкой области включен ряд домов в Жмеринке, Брацлаве, Тульчине и Ладыжине. Во многих случаях работы будут проводиться в один или несколько дней с возобновлением поставки ориентировочно до 16 часов того же дня.

Специалисты отмечают, что жильцы домов и квартир должны соблюдать технику безопасности. После остановки снабжения нужно обязательно перекрыть краны на газопроводах перед всеми приборами.

А на время запуска поставки следует находиться дома и предоставить работникам филиала доступ к оборудованию для проведения необходимых проверок и возобновления газоснабжения.

В компании еще раз подчеркнули, что все эти мероприятия запланированы и проводятся в рамках регламентного обслуживания.

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