Подорожчання продуктів у Полтавській області в липні стане відчутним, особливо в сегменті м’яса, овочів преміум-категорії та хлібобулочних виробів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області набирає обертів, і липень 2025 року може принести нові виклики для гаманців споживачів, повідомляє Politeka.

Згідно з прогнозами експертів Інституту аграрної економіки, ціни на м’ясо, хліб та окремі овочі зростатимуть під тиском ринкових та виробничих факторів.

За словами д.е.н. Інни Сало, ключовими чинниками впливу на цінову динаміку є здорожчання електроенергії, транспортування, зберігання, а також сезонні фактори. Незважаючи на загальне зниження вартості овочів у липні до 10%, деякі позиції вже показали значне зростання.

Так, жовтий болгарський перець подорожчав на 16,5% (до 209,25 грн/кг), червоні помідори – на 16,1% (до 99,30 грн/кг), а сливки – на 5,7% (до 110,40 грн/кг). Причиною став дефіцит продукції відкритого ґрунту через затяжну весну та несприятливу погоду.

Щодо м’ясного ринку, то, як зазначає к.е.н. Наталія Копитець, очікується підвищення роздрібних цін на яловичину, свинину та курятину до 3%. Це зумовлено втратою поголів’я, зростанням цін на корми, електроенергію та ветеринарні препарати. Крім того, впливає загальне зниження купівельної спроможності.

Хліб також дорожчає — протягом липня вартість може зрости ще на 1–2%, попри незначне зниження закупівельних цін на зерно. За словами д.е.н. Світлани Черемісіної, вартість на жито зменшилась на 6,7%, а дизельне пальне і бензин трохи подешевшали, проте це поки що не стало стримувальним чинником для вартості продукції.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області в липні стане відчутним, особливо в сегменті м’яса, овочів преміум-категорії та хлібобулочних виробів.

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