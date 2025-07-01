Подорожание продуктов в Полтавской области в июле станет ощутимым, особенно в сегменте мяса, овощей премиум-категории и хлебобулочных изделий.

Подорожание продуктов в Полтавской области набирает обороты, и июль 2025 может принести новые вызовы для кошельков потребителей, сообщает Politeka.

Согласно прогнозам экспертов Института аграрной экономики, цены на мясо, хлеб и отдельные овощи будут расти под давлением рыночных и производственных факторов.

По словам д.э.н. Инны Сало, ключевыми факторами влияния на ценовую динамику являются удорожание электроэнергии, транспортировка, хранение, а также сезонные факторы. Несмотря на всеобщее снижение стоимости овощей в июле до 10%, некоторые позиции уже показали значительный рост.

Так, желтый болгарский перец подорожал на 16,5% (до 209,25 грн/кг), красные помидоры – на 16,1% (до 99,30 грн/кг), а сливки – на 5,7% (до 110,40 грн/кг). погоду.

Что касается мясного рынка, то, как отмечает к.э.н. Наталья Копытец, ожидается повышение розничных цен на говядину, свинину и курятину до 3%. Это обусловлено потерей поголовья, ростом цен на корма, электроэнергию и ветеринарные препараты. Кроме того, влияет на общее снижение покупательной способности.

Хлеб также дорожает — в июле стоимость может вырасти еще на 1–2%, несмотря на незначительное снижение закупочных цен на зерно. По словам д.э.н. Светланы Черемисиной стоимость на рожь уменьшилась на 6,7%, а дизельное топливо и бензин немного подешевели, однако это пока не стало сдерживающим фактором для стоимости продукции.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области в июле станет ощутимым, особенно в сегменте мяса, овощей премиум-категории и хлебобулочных изделий.

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