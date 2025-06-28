Обмеження руху транспорту у Дніпрі пов’язані з необхідністю оновлення інфраструктури, тому мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

З кінця червня розпочинаються масштабні ремонти, які спричинять обмеження руху транспорту у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Тимчасові зміни торкнуться трьох вулиць міста – Театральної, Івана Нечуя-Левицького та Івана Огієнка. Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зокрема, з 30 червня по 30 липня буде перекрито проїзну частину на вулиці Театральній. Обмеження діятимуть на ділянці між вул. Робочою та Братів Горобців. Причина – капітальний ремонт дорожнього покриття.

На вул. Івана Нечуя-Левицького з 30 червня по 29 липня заплановане тимчасове звуження проїзної частини – від вул. Заплавної до вул. Саперної. Тут проводитимуть роботи з оновлення мереж зливової каналізації.

Ще одне обмеження – повне перекриття руху на вул. Івана Огієнка. Воно діятиме з 30 червня по 29 липня. Причина та ж – ремонт дощової каналізації.

Міська влада просить водіїв враховувати нову схему руху та завчасно планувати маршрути.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі пов’язані з необхідністю оновлення інфраструктури, тому мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Також комунальники наголошують, що всі роботи будуть проводитися у стислі строки, за сприятливих погодних умов.

До слова, планується також перекриття вул. Паторжинського. Воно пов’язане з проведенням робіт з обрізки дерев на визначеній ділянці дороги.

Роботи відбуватимуться 19 та 20 липня у проміжку з 9:00 до 16:00. Заборона діятиме на відрізку вулиці Паторжинського — між перехрестями з вулицями Гоголя та Володимира Моссаковського.

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