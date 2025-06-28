Ограничения движения транспорта в Днепре связаны с необходимостью обновления инфраструктуры, поэтому жителей просят отнестись с пониманием временных неудобств.

С конца июня начинаются масштабные ремонты, которые повлекут за собой ограничение движения транспорта в Днепре, сообщает Politeka.

Временные изменения коснутся трех улиц города – Театральной, Ивана Нечуя-Левицкого и Ивана Огиенко. Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В частности, с 30 июня по 30 июля будет перекрыта проезжая часть на улице Театральной. Ограничения будут действовать на участке между ул. Рабочей и Братьев Воробьев. Причина – капитальный ремонт дорожного покрытия.

По ул. Ивана Нечуя-Левицкого с 30 июня по 29 июля запланировано временное сужение проезжей части – от ул. Поймовой до ул. Саперной. Здесь будут проводить работы по обновлению сетей ливневой канализации.

Еще одно ограничение – полное перекрытие движения по ул. Ивана Огиенко. Он будет действовать с 30 июня по 29 июля. Причина та же – ремонт дождевой канализации.

Городские власти просят водителей учитывать новую схему движения и заранее планировать маршруты.

Ограничения движения транспорта в Днепре связаны с необходимостью обновления инфраструктуры, поэтому жителей просят отнестись с пониманием временных неудобств. Также коммунальщики отмечают, что все работы будут проводиться в сжатые сроки при благоприятных погодных условиях.

Кстати, планируется также перекрытие ул. Паторжинского . Оно связано с проведением работ по обрезке деревьев на определенном участке дороги.

Работы будут проходить 19 и 20 июля в промежутке с 9:00 до 16:00. Запрет будет действовать на отрезке улицы Паторжинского между перекрестками с улицами Гоголя и Владимира Моссаковского.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: части украинцев почтенного возраста выдают продукты.

Також Politeka писала, Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства: в Днепре начнут выплачивать новую помощь.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.