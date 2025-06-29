Обмеження руху транспорту в Києві можуть ускладнити пересування містом, тому водіям і пасажирам рекомендують планувати маршрути заздалегідь.

Протягом найближчих днів триватимуть обмеження руху транспорту в Києві у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, а також через заплановані заходи у центрі міста, передає Politeka.

Про зміни повідомили у "Київавтодорі" та "Київпастрансі".

Так, 29 червня у Дарницькому районі з 7:00 до 18:00 тимчасово обмежать проїзд по вул. Єлизавети Чавдар. На ділянці між вулицями Бориса Гмирі та Софії Русової дорожники вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. В Оболонському районі 30 червня та 1 липня рух транспорту буде ускладнено поблизу Литовського проспекту.

У Солом’янському районі з 30 червня до 1 серпня частково обмежать рух на вул. Солом’янській – від Протасового Яру до вул. Романа Ратушного триватимуть дорожні роботи. У Святошинському районі, з 30 червня до 10 серпня, ремонтуватимуть тротуари на вул. Ірпінській. Пересування транспорту тут залишиться без змін, але обмеження торкнуться пішоходів.

Крім того, 28 числа у зв’язку з проведенням масових заходів у центрі столиці змінять маршрути тролейбусів №6, 16 та 18. З 6:00 і до орієнтовно 12:00 тролейбус №6 курсуватиме від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська», а №16 і №18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Обмеження руху транспорту в Києві можуть ускладнити пересування містом, тому водіям і пасажирам рекомендують планувати маршрути заздалегідь.

До слова, на Київщині також відбулося подорожчання проїзду.

Перевізник ТОВ «Обухівтранс» підвищив тарифи на приміські автобусні маршрути. Так, вартість проїзду на маршрутах №313 (Українка – Київ) та №311 (Обухів – Київ, автостанція «Видубичі») тепер становить 70 гривень за поїздку.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Київській області: містянам назвали нові ціни.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Києві: містянам показали нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Пенсія на Київщині: чоловік вимагав у ПФУ понад 270 тисяч, суд виніс неочікуване рішення.