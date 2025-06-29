Ограничения движения транспорта в Киеве могут усложнить передвижение по городу, поэтому водителям и пассажирам рекомендуют планировать маршруты заранее.

В ближайшие дни будут продолжаться ограничения движения транспорта в Киеве в связи с проведением ремонтных работ, а также из-за запланированных мероприятий в центре города, передает Politeka.

Об изменениях сообщили в "Киевавтодоре" и "Киевпасстрансе".

Так, 29 июня в Дарницком районе с 7:00 до 18:00 временно ограничат проезд по ул. Елизаветы Чавдар. На участке между улицами Бориса Гмыри и Софии Русовой дорожники будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия. В Оболонском районе 30 июня и 1 июля движение транспорта будет усложнено вблизи Литовского проспекта.

В Соломенском районе с 30 июня по 1 августа частично ограничат движение на ул. Соломенской – от Протасового Яра до ул. Романа Ратушного будут продолжаться дорожные работы. В Святошинском районе, с 30 июня по 10 августа, будут ремонтировать тротуары на ул. Ирпенский. Передвижение транспорта здесь останется без изменений, но ограничения коснутся пешеходов.

Кроме того, 28 числа в связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы изменят маршруты троллейбусов №6, 16 и 18. С 6:00 и до 12:00 троллейбус №6 будет курсировать от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская», а №16 и №18 – от ул. Мечты и ул. Сошенко в Воздухофлотский путепровод.

Ограничения движения транспорта в Киеве могут усложнить передвижение по городу, поэтому водителям и пассажирам рекомендуют планировать маршруты заранее.

К слову, в Киевской области также произошло подорожание проезда .

Перевозчик ООО "Обуховтранс" повысил тарифы на пригородные автобусные маршруты. Так, стоимость проезда по маршрутам №313 (Украинка – Киев) и №311 (Обухов – Киев, автостанция «Выдубичи») теперь составляет 70 гривен за поездку.

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