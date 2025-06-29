На наступному тижні – з 30 червня по 6 липня – в Київській області знову запроваджуються локальні графіки відключення світла.

ДТЕК оголосив про нові графіки відключення світла, які діятимуть у Київській області на наступному тижні – з 30 червня по 6 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

На наступному тижні в регіоні ДТЕК продожить проведення профілактичних і ремонтних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти можливим аваріям.

Зокрема повідомляється, що в понеділок, 30 червня, у період із 10:00 до 19:00 графіки відключення світла діятимуть у межах Пірнівської територіальної громади Київської області, пише Politeka.

Без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Лебедівка по вулицях Виноградній, Вишневій, Тихій, Дніпровській, Лебединій, Ентузіастів, Медовій, Молодіжній, Набережній, Прибережній, Сімейній, Соборній, Шолуденка, Щасливій, Ярослава Мудрого, пров. Ягідний, Урочищ "Рябіна", "Рябіна 1", "Суниця", ДВК інв.ВВВ.

Про інші планові відключення світла в Києві та області та відповідні графіки на кінець червні-початок липня енергетики повідомлять згодом. Стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках ДТЕК та своєї територіальної громади.

В "Укренерго" також відзначають, що зараз, враховуючи високу продуктивність роботи сонячних електростанцій, українцям варто за можливості перенести активне енергоспоживання саме на денні години та використовувати потужні електроприлади в період приблизно з 10:00 до 18:00.

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