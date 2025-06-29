На следующей неделе – с 30 июня по 6 июля – в Киевской области снова вводятся локальные графики отключения света.

ДТЭК объявил о новых графиках отключения света, которые будут действовать в Киевской области на следующей неделе – с 30 июня по 6 июля 2025 года, сообщает Politeka.

На следующей неделе в регионе ДТЭК продолжит проведение профилактических и ремонтных работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить возможные аварии.

В частности, сообщается, что в понедельник, 30 июня, в период с 10:00 до 19:00 графики отключения света будут действовать в пределах Пирновской территориальной общины Киевской области, пишет Politeka.

Без электроэнергии временно останутся жители села Лебедевка по улицам Виноградной, Вишневой, Тихой, Днепровской, Лебединой, Энтузиастов, Медовой, Молодежной, Набережной, Прибрежной, Семейной, Соборной, Шолуденко, Счастливой, Ярослава Мудрого, пер. Ягодный, Урочище "Рябина", "Рябина 1", "Земляника", УИК инв.ВОВ.

О других плановых отключениях света в Киеве и области и соответствующих графиках на конец июня-начало июля энергетики сообщат позже. Следите за актуальной информацией на официальных страницах ДТЭК и своей территориальной общины.

В "Укрэнерго" также отмечают, что сейчас, учитывая высокую производительность работы солнечных электростанций, украинцам следует по возможности перенести активное энергопотребление именно на дневные часы и использовать мощные электроприборы в период примерно с 10:00 до 18:00.

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