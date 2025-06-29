Грошова допомога для пенсіонерів у Запорізькій області буде доступна також з 1 липня.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запорізькій області з 1 липня продовжена у межах програми підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН, повідомляє Politeka.

Виплати надаватимуться автоматично тим, хто відповідає визначеним критеріям. Ініціативу реалізують спільно з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом.

Доплата передбачена для осіб, які проживають на територіях, де тривають бойові дії або є загроза їхнього відновлення. Також обов’язковою умовою є розмір пенсії — вона має бути меншою за 3 250 грн. Третя вимога — відсутність допомоги від інших міжнародних організацій або підтримки як внутрішньо переміщеної особи з 1 березня 2023 року.

Розмір виплати визначається як різниця між сумою у 3 250 грн та фактичною пенсією. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 3 100 грн, то щомісячна доплата становитиме 150 грн.

Кошти призначаються автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. ВПП ООН використовує дані, які вже містяться у базі Пенсійного фонду: місце проживання, сума пенсії, інформація про інші отримані допомоги.

Кошти надходитимуть двома шляхами: або на банківський рахунок пенсіонера, або через відділення Укрпошти — залежно від способу отримання основних виплат.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запорізькій області нараховується щомісячно, але її тривалість залежить від обсягів фінансування програми. Якщо українець перестає відповідати хоча б одній з умов, виплати автоматично припиняються.

Українцям радять слідкувати за актуальністю своїх даних у ПФУ, щоб гарантовано отримати належну допомогу від 1 липня.

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