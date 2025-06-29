Денежное пособие для пенсионеров в Запорожской области будет доступно также с 1 июля.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожской области с 1 июля продлена в рамках программы поддержки Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает Politeka.

Выплаты будут предоставляться автоматически тем, кто отвечает определенным критериям. Инициативу реализуют совместно с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом.

Доплата предусмотрена для лиц, проживающих на территориях, где продолжаются боевые действия или есть угроза их восстановления. Также обязательным условием является размер пенсии — она должна быть меньше 3 250 грн. Третье требование – отсутствие помощи от других международных организаций или поддержки как внутренне перемещенного лица с 1 марта 2023 года.

Размер выплаты определяется как разница между суммой в 3250 грн и фактической пенсией. Например, если пенсионер получает 3100 грн, то ежемесячная доплата будет составлять 150 грн.

Средства назначаются автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно. ВПП ООН использует данные, уже содержащиеся в базе Пенсионного фонда: место жительства, сумма пенсии, информация о других полученных пособиях.

Денежные средства будут поступать двумя путями: либо на банковский счет пенсионера, либо через отделения Укрпочты — в зависимости от способа получения основных выплат.

Денежное пособие для пенсионеров в Запорожской области начисляется ежемесячно, но его продолжительность зависит от объемов финансирования программы. Если украинец перестает отвечать хотя бы одному из условий, выплаты автоматически прекращаются.

Украинцам советуют следить за актуальностью своих данных в ПФУ, чтобы гарантированно получить должную помощь от 1 июля.

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