Нарахування грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області триватиме до закінчення фінансування програми.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надаватиметься і з 1 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Виплати надходитимуть автоматично, якщо людина відповідає кільком важливим критеріям. Допомогу надає Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України.

Отримати доплату можуть пенсіонери, які проживають у зонах бойових дій, мають пенсію менше ніж 3 250 грн і не отримують допомоги від інших міжнародних організацій з 1 березня 2023 року. Розмір допомоги дорівнює різниці між 3 250 грн і фактичною пенсією. Наприклад, якщо пенсія становить 3 100 грн, то доплата складе 150 грн.

У списках Пенсійного фонду вже вказано всю необхідну інформацію — місце реєстрації, розмір виплат і факт отримання допомог. Тож звертатися додатково до ПФУ не потрібно — все відбувається автоматично.

Кошти зараховуються на банківський рахунок пенсіонера або надсилаються через Укрпошту — залежно від того, як людина зазвичай отримує пенсію.

Допомогу можуть отримати не лише особи пенсійного віку, а й дорослі та діти з інвалідністю, які проживають на територіях, що визначені як зони активних або потенційних бойових дій. До таких територій, відповідно до наказу Мінреінтеграції № 309 від 22.12.2022 року, належить і Харківська область.

Нарахування грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області триватиме до закінчення фінансування програми. Українцям радять слідкувати за актуальністю особистих даних у базі Пенсійного фонду, щоб не втратити право на підтримку.