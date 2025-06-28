Начисление денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области продлится до окончания финансирования программы.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет предоставлена ​​и с 1 июля 2025 года, сообщает Politeka.

Выплаты будут поступать автоматически, если человек отвечает нескольким важным критериям. Помощь оказывает Всемирная продовольственная программа ООН в сотрудничестве с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины.

Получить доплату могут пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий, имеющие пенсию менее 3 250 грн и не получают пособия от других международных организаций с 1 марта 2023 года. Размер пособия равен разнице между 3250 грн и фактической пенсией. Например, если пенсия составляет 3100 грн, то доплата составит 150 грн.

В списках Пенсионного фонда уже указана вся необходимая информация — место регистрации, размер выплат и факт получения пособий.

Денежные средства зачисляются на банковский счет пенсионера или направляются через Укрпочту — в зависимости от того, как человек обычно получает пенсию.

Помощь могут получить не только лица пенсионного возраста, но и взрослые и дети с инвалидностью, проживающие на территориях, определенные как зоны активных или потенциальных боевых действий. К таким территориям, согласно приказу Минреинтеграции №309 от 22.12.2022 года, входит и Харьковская область.

Начисление денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области будет продолжаться до окончания финансирования программы. Украинцам советуют следить за актуальностью личных данных в базе Пенсионного фонда, чтобы не лишиться права на поддержку.

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