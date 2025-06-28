У деяких випадках щомісячна виплата для ВПО в Харківській області з 1 липня більше не виплачуватиметься.

Змінюються правила отримання виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Харківській області з 1 липня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в урядовій постанові №376.

Для переселенців, які користуються державною фінансовою допомогою, запроваджуються нові вимоги, спрямовані на перевірку їхнього реального місця перебування. Відтепер уряд України впроваджує систематичний контроль за їх фактичним проживанням.

Якщо з’ясується, що особа, яка має статус переселенця, провела за межами України понад 90 днів поспіль без вагомої причини, її можуть автоматично позбавити цього статусу. У такому випадку щомісячна виплата для ВПО в Харківській області з 1 липня більше не виплачуватиметься.

Допустимі причини для тривалого перебування за кордоном:

лікування (за наявності відповідних медичних документів);

навчання в іноземних закладах;

службові відрядження;

інші обставини, підтверджені офіційними документами.

Що потрібно знати переселенцям, які отримують виплати для ВПО в Харківській області з 1 липня:

Якщо змінюєте місце проживання, повертаєтесь додому або виїжджаєте за кордон, обов’язково повідомте про це через застосунок «Дія».

У випадку переїзду в інше місто на лікування терміном понад 15 днів необхідно впродовж 60 днів зареєструвати нову адресу проживання. Інакше — ризикуєте втратити статус.

Також уряд ухвалив важливе рішення для військовослужбовців: ті, хто втратив житло через війну або до повномасштабного вторгнення проживав на тимчасово окупованих територіях, тепер можуть отримати довідку для внутрішньо переміщених осіб та користуватися відповідною державною підтримкою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.