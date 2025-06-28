В некоторых случаях ежемесячная выплата для ВПЛ в Харьковской области с 1 июля больше не будет выплачиваться.

Изменяются правила получения выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Харьковской области с 1 июля, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в правительственном постановлении №376.

Для переселенцев, использующих государственную финансовую помощь, вводятся новые требования, направленные на проверку их реального места пребывания. Теперь правительство Украины внедряет систематический контроль за их фактическим проживанием.

Если выяснится, что лицо, имеющее статус переселенца, провело за пределами Украины более 90 дней подряд без веской причины, его могут автоматически лишить этого статуса. В таком случае ежемесячная выплата для ВПЛ в Харьковской области с 1 июля больше не будет выплачиваться.

Допустимые причины для длительного пребывания за границей:

лечение (при наличии соответствующих медицинских документов);

обучение в иностранных заведениях;

служебные командировки;

иные обстоятельства, подтвержденные официальными документами.

Что нужно знать переселенцам, получающим выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 июля:

Если меняете место жительства, возвращаетесь домой или выезжаете за границу, обязательно сообщите об этом через приложение «Дія».

В случае переезда в другой город для лечения сроком более 15 дней необходимо в течение 60 дней зарегистрировать новый адрес проживания. Иначе рискуете потерять статус.

Также правительство приняло важное решение для военнослужащих: те, кто лишился жилья из-за войны или до полномасштабного вторжения проживал на временно оккупированных территориях, теперь могут получить справку для внутренне перемещенных лиц и пользоваться соответствующей государственной поддержкой.

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