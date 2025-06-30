Прогноз погоди на липень в Запоріжжі свідчить про класичний літній сценарій із жаркими днями, теплими ночами та обмеженою кількістю дощів.

Прогноз погоди на липень в Запоріжжі обіцяє жителям області спекотний і малодощовий період, повідомляє Politeka.

Початок місяця буде помірно теплим, проте вже з перших днів липня температура повітря почне швидко зростати. У період з 1 по 6 число вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +23…+33°C, а вночі – від +15 до +21°C. Найспекотніші дні прогнозують із 5 по 13 число, коли денна температура сягатиме +32…+33°C, а нічна – не опускатиметься нижче +20°C.

Друга половина місяця також не принесе значного полегшення: з 14 по 20 число переважатиме стабільна спека на рівні +30…+31°C. Водночас відчутне зниження температур або прохолодні ночі не передбачаються. Така тривала спекотна хвиля характерна для південно-східних регіонів України у розпал літа.

Опадів у липні очікується небагато, переважно у вигляді короткочасних дощів або гроз наприкінці першого тижня. У більшості днів пануватиме суха та ясна погода, що збільшить ризик посухи та перегріву повітря у денний час.

Загалом, прогноз погоди на липень в Запоріжжі свідчить про класичний літній сценарій із жаркими днями, теплими ночами та обмеженою кількістю дощів. Мешканцям міста рекомендується уникати тривалого перебування під прямим сонцем, слідкувати за водним балансом.

Варто також звернути увагу на можливе підвищення рівня ультрафіолетового випромінювання, тому важливо користуватися сонцезахисними засобами.

Містяни можуть очікувати сприятливі умови для відпочинку на відкритому повітрі, проте рекомендується уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями в обідні години.

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