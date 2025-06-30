Прогноз погоды на июль в Запорожье свидетельствует о классическом летнем сценарии с жаркими днями, теплыми ночами и ограниченным количеством дождей.

Прогноз погоды на июль в Запорожье обещает жителям области жаркий и дождливый период, сообщает Politeka.

Начало месяца будет умеренно теплым, но уже с первых дней июля температура воздуха начнет быстро расти. В период с 1 по 6 число днем ​​столбики термометров будут колебаться в пределах +23…+33°C, а ночью – от +15 до +21°C. Самые жаркие дни прогнозируют с 5 по 13 число, когда дневная температура составит +32…+33°C, а ночная – не будет опускаться ниже +20°C.

Вторая половина месяца также не принесет значительного облегчения: с 14 по 20 число преобладает стабильная жара на уровне +30…+31°C. В то же время ощутимое снижение температур или прохладные ночи не предполагаются. Такая продолжительная жаркая волна характерна для юго-восточных регионов Украины в разгар лета.

Осадков в июле ожидается немного, преимущественно в виде кратковременных дождей или гроз в конце первой недели. В большинстве дней будет сухая и ясная погода, что увеличит риск засухи и перегрева воздуха в дневное время.

В целом прогноз погоды на июль в Запорожье свидетельствует о классическом летнем сценарии с жаркими днями, теплыми ночами и ограниченным количеством дождей. Жителям города рекомендуется избегать длительного пребывания под прямым солнцем, следить за водным балансом.

Следует также обратить внимание на возможное повышение уровня ультрафиолетового излучения, поэтому важно пользоваться солнцезащитными средствами.

Горожане могут ожидать благоприятных условий для отдыха на открытом воздухе, однако рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в обеденные часы.

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