Отже, прогноз погоди на липень у Дніпрі свідчить про типове для цього регіону поєднання спеки та нестійкої атмосфери.

Прогноз погоди на липень у Дніпрі свідчить, що мешканців міста чекає традиційно спекотний місяць із частими атмосферними явищами, повідомляє Politeka.

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, середньомісячна температура повітря становитиме 22,1–23,5°C, що відповідає багаторічним кліматичним показникам, але з тенденцією до аномального тепла.

Синоптики нагадують, що липень — найгарячіший місяць року. У різні роки фіксувалися температурні рекорди: максимуми сягали +39…+40°C, а нічні мінімуми могли опускатися до +4…+8°C. Опадів у середньому очікується 39–55 мм — вони випадатимуть протягом 8–10 днів і здебільшого у вигляді злив із грозами.

Перші дні липня обіцяють бути помірно теплими: з 1 по 3 число вдень прогнозують +23…+26°C. Починаючи з 4 числа, встановиться стійка спека. Протягом кількох днів температура сягатиме +30…+32°C, без істотного зниження вночі. Найспекотніший період, за попередніми даними, очікується з 6 по 20 число — температурні показники залишатимуться на рівні +29…+31°C.

Попри спекотну погоду, періодично можливі локальні грози. Особливо уважними слід бути в середині місяця — підвищена вологість і висока температура сприятимуть формуванню короткочасних, але сильних дощів.

Отже, прогноз погоди на липень у Дніпрі свідчить про типове для цього регіону поєднання спеки та нестійкої атмосфери. Місцевим мешканцям варто дотримуватись правил безпеки під час спеки, а також враховувати погодні умови при плануванні своїх поїздок або відпочинку на природі.

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