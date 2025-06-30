Следовательно, прогноз погоды на июль в Днепре свидетельствует о типичном для этого региона сочетании жары и неустойчивой атмосферы.

Прогноз погоды на июль в Днепре свидетельствует, что жителей города ждет традиционно жаркий месяц с частыми атмосферными явлениями, сообщает Politeka.

По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии , среднемесячная температура воздуха будет составлять 22,1–23,5°C, что соответствует многолетним климатическим показателям, но с тенденцией к аномальному теплу.

Синоптики напоминают, что июль - самый жаркий месяц года. В разные годы фиксировались температурные рекорды: максимумы достигали +39…+40°C, а ночные минимумы могли опускаться до +4…+8°C. Осадков в среднем ожидается 39-55 мм - они будут выпадать в течение 8-10 дней и в основном в виде ливней с грозами.

Первые дни июля обещают быть умеренно теплыми: с 1 по 3 число днем ​​прогнозируют +23…+26°C. Начиная с 4 числа, установится стойкая жара. В течение нескольких дней температура будет достигать +30…+32°C, без существенного понижения ночью. Самый жаркий период, по предварительным данным, ожидается с 6 по 20 число – температурные показатели будут оставаться на уровне +29…+31°C.

Несмотря на жаркую погоду, периодически возможны локальные грозы. Особенно внимательными следует быть в середине месяца – повышенная влажность и высокая температура будут способствовать формированию кратковременных, но сильных дождей.

Следовательно, прогноз погоды на июль в Днепре свидетельствует о типичном для этого региона сочетании жары и неустойчивой атмосферы. Местным жителям следует соблюдать правила безопасности во время жары, а также учитывать погодные условия при планировании поездок или отдыха на природе.

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