Прогноз погоди на липень у Харкові свідчить про те, що місяць принесе спеку і брак дощів.

Прогноз погоди на липень у Харкові від Харківського регіонального центру з гідрометеорології повідомляє, що перший місяць літа 2025 року в регіоні буде значно теплішим і посушливішим за кліматичну норму, передає Politeka.

Середня температура повітря цього місяця очікується на рівні +24,2°C, що майже на 2,5 градуси вище за середній показник 1991–2020 років (21,7°C). Кількість опадів також буде меншою за звичайні 60 мм і складе близько 41 мм, що вказує на переважно сухість.

Очікується, що опадів у липні випаде також менше, ніж зазвичай: замість 60 мм — лише близько 41 мм. Це свідчить про ймовірність тривалих періодів спеки без дощів. Така аномальна погода може створити додаткові труднощі для аграріїв та мешканців регіону, особливо на фоні тривалого дефіциту опадів.

Перші дні вже демонструють тенденцію до підвищення температур. 1–2 липня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21…+24°C. З 3 числа розпочнеться справжня спека — денна температура сягне +30…+31°C. Цей спекотний період триматиметься щонайменше до середини місяця, а подекуди й довше. Особливо спекотно буде 4–6 числа — до +34°C вдень.

У другій декаді спека трохи спаде, але температура залишиться вище середніх значень: вдень +26…+28°C. Погода залишатиметься переважно сухою з незначною кількістю опадів.

Отже, прогноз погоди на липень у Харкові підтверджує, що регіон чекає один із найспекотніших літніх місяців за останні роки. Синоптики радять бути обережними під час тривалого перебування на сонці та заздалегідь подбати про збереження вологи в ґрунті для сільськогосподарських культур.

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