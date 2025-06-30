Прогноз погоды на июль в Харькове свидетельствует о том, что луна принесет жару и нехватку дождей.

Прогноз погоды на июль в Харькове от Харьковского регионального центра по гидрометеорологии сообщает, что первый месяц лета 2025 года в регионе будет значительно теплее и засушливее климатической нормы, передает Politeka.

Средняя температура воздуха в этом месяце ожидается на уровне +24,2°C, что почти на 2,5 градуса выше среднего показателя 1991–2020 годов (21,7°C). Количество осадков также будет меньше обычных 60 мм и составит около 41 мм, что указывает на преимущественно сухость.

Ожидается, что осадков в июле выпадет также меньше обычного: вместо 60 мм — лишь около 41 мм. Это свидетельствует о вероятности продолжительных периодов жары без дождей. Такая аномальная погода может создать дополнительные трудности аграриям и жителям региона, особенно на фоне длительного дефицита осадков.

Первые дни демонстрируют тенденцию к повышению температур. 1–2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах +21…+24°C. С 3 числа начнется настоящая жара – дневная температура достигнет +30…+31°C. Этот жаркий период будет держаться как минимум до середины месяца, а иногда и дольше. Особенно жарко будет 4-6 числа - до +34 ° C днем.

Во второй декаде жара немного спадет, но температура останется выше средних значений: днем ​​+26…+28°C. Погода остается преимущественно сухой с незначительным количеством осадков.

Итак, прогноз погоды на июль в Харькове подтверждает, что регион ждет один из самых жарких летних месяцев за последние годы. Синоптики советуют осторожничать во время длительного пребывания на солнце и заранее позаботиться о сохранении влаги в почве для сельскохозяйственных культур.

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