У результаті пенсія у Харкові, нарахована чоловікові в період з червня 2024 по січень 2025 року стала предметом обговорення.

Пенсія у Харкові стала предметом судового спору, адже місцевий мешканець відмовився повертати 47 376 гривень, які Пенсійний фонд вважає зайво виплаченими, повідомляє Politeka.

Йдеться про пенсію по інвалідності II групи, яку чоловік отримував з червня 2024 року. Проте згодом медико-соціальна експертиза анулювала його статус особи з інвалідністю, і ПФУ визнав надходження за пів року неправомірними. Чоловік відмовився відшкодовувати кошти добровільно, що змусило фонд звернутися до суду. Однак Немишлянський районний суд Харкова не задовольнив позов.

Суд з'ясував, що українець отримав виплати по інвалідності на підставі акту МСЕК від 28 червня 2024 року, яка підтверджувала його статус інваліда. Вже у грудні того ж року обласна МСЕК видала довідку, що з 28 червня інвалідність чоловікові не встановлювалася, і ПФУ скасував раніше призначені кошти.

Проте судовий орган визнав, що відповідальність за призначення і виплату не лежить на самому пенсіонері, адже він діяв на підставі офіційних документів, а жодних ознак обману чи зловживань з його боку не встановлено.

"Матеріали справи не містять доказів, що відповідач подавав недостовірні документи чи мав намір ввести ПФУ в оману. Також немає відомостей, що виплата стала наслідком недобросовісної поведінки з боку отримувача", — зазначив суд у рішенні.

Cудовий орган дійшов висновку, що виплата пенсії відбулася на законних підставах і не може бути повернута. У результаті пенсія у Харкові, нарахована чоловікові в період з червня 2024 по січень 2025 року, залишиться за ним.

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