Передбачена можливість подати заяву на виплати для ВПО у Харківській області з 1 липня.

Виплати для ВПО у Харківській області з 1 липня продовжать нараховуватись автоматично для частини отримувачів, повідомляє Politeka.net.

Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб до вересня 2025 року.

Внутрішньо переміщені особи, які вже отримували державну допомогу, можуть не хвилюватися — виплати для ВПО у Харківській області з 1 липня буде продовжено автоматично. Як повідомляє Національна соціальна сервісна служба України, додатково подавати заяву для цього не потрібно.

Це рішення є частиною загальнонаціональної ініціативи «Зимова підтримка», яка охоплює низку заходів соціальної допомоги, спрямованих на підтримку постраждалих громадян під час війни.

Для тих, хто звертається по допомогу вперше, передбачена можливість подати заяву на виплати для ВПО у Харківській області з 1 липня через застосунок Дія. У цьому ж сервісі можна оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та подати документи для всієї родини одразу.

Якщо ж родина не відповідає стандартним критеріям — наприклад, через рівень доходів, наявність депозитів або додаткового житла, — документи можна подати особисто у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в управлінні соцзахисту. Це дає змогу підтвердити право на фінансову допомогу навіть у нестандартних ситуаціях.

Окремим напрямом державної підтримки є надання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Такий механізм покликаний захистити переселенців від незаконного виселення або необґрунтованого підвищення орендної плати.

Щоб скористатися цією програмою, необхідно укласти офіційний договір оренди. На основі цього договору держава може компенсувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір власникам житла, які надають його ВПО.

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