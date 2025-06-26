Предусмотрена возможность подать заявление на выплаты ВПЛ в Харьковской области с 1 июля.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 июля продолжат начисляться автоматически для части получателей, сообщает Politeka.net.

Правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц до сентября 2025 года.

Внутри перемещенные лица, уже получавшие государственную помощь, могут не беспокоиться — выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 июля будут продолжены автоматически. Как сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины, дополнительно подавать заявление для этого не нужно.

Это решение является частью общенациональной инициативы «Зимняя поддержка», которая охватывает ряд мер социальной помощи, направленных на поддержку пострадавших граждан во время войны.

Для тех, кто обращается за помощью впервые, предусмотрена возможность подать заявление на выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 июля через приложение Дія. В этом же сервисе можно оформить справку внутри перемещенного лица и подать документы для всей семьи сразу.

Если же семья не отвечает стандартным критериям — например, из-за уровня доходов, наличия депозитов или дополнительного жилья, — документы можно подать лично в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управлении соцзащиты. Это позволяет подтвердить право на финансовую помощь даже в нестандартных ситуациях.

Отдельным направлением государственной поддержки является предоставление субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Чтобы использовать эту программу, необходимо заключить официальный договор аренды. На основе этого договора государство может компенсировать налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор владельцам жилья, предоставляющих его ВПЛ.

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