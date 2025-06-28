В результате пенсия в Харькове, начисленная мужчине в период с июня 2024 по январь 2025 стала предметом обсуждения.

Пенсия в Харькове стала предметом судебного спора, ведь местный житель отказался возвращать 47376 гривен, которые Пенсионный фонд считает излишне выплаченными, сообщает Politeka.

Речь идет о пенсии по инвалидности II группы, которую мужчина получал с июня 2024 года. Однако впоследствии медико-социальная экспертиза аннулировала его статус лица с инвалидностью, и ПФУ признал поступления за полгода неправомерными. Мужчина отказался возмещать средства добровольно, что заставило фонд обратиться в суд. Однако Немышлянский районный суд Харькова не удовлетворил иск.

Суд выяснил, что украинец получил выплаты по инвалидности на основании акта МСЭК от 28 июня 2024 года, подтверждающего его статус инвалида. Уже в декабре того же года областная МСЭК выдала справку, что с 28 июня инвалидность мужчине не устанавливалась и ПФУ отменил ранее назначенные средства.

Однако судебный орган признал, что ответственность за назначение и выплату не лежит на самом пенсионере, ведь он действовал на основании официальных документов, а никаких признаков обмана или злоупотреблений с его стороны не установлено.

"Материалы дела не содержат доказательств, что ответчик подавал недостоверные документы или намеревался ввести ПФУ в заблуждение. Также нет сведений, что выплата стала следствием недобросовестного поведения со стороны получателя" , - отметил суд в решении.

Судовой орган пришел к выводу, что выплата пенсии состоялась на законных основаниях и не может быть возвращена. В результате пенсия в Харькове, начисленная мужчине в период с июня 2024 года по январь 2025 года, останется за ним.

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