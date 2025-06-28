Прогноз погоди у Харкові вказує на завершення періоду нестійких умов та початок теплої, стабільної і комфортної літньої пори.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє зміну атмосферного фону, повідомляє Politeka.

Неділя буде дощовою та хмарною, однак із понеділка на місто чекає покращення – сонячні дні та поступове зростання температури.

У неділю, 29 червня, небо над Харковом затягнуть хмари. Вже з самого ранку прогнозується дрібний дощ, який триватиме до вечора. Температура повітря коливатиметься від +15° вночі до +23° вдень.

Атмосферний тиск стабільний — 740 мм рт. ст., вологість висока — понад 90% уночі та 60% вдень. Вітер помірний — до 3 м/с. За народними прикметами, якщо бджоли зранку граються – на гарну погоду, якщо товчуться – буде негода. День Петра і Павла, який відзначають саме 29 червня, традиційно пов'язували із закликами до щедрого врожаю.

У понеділок, 30 червня, ситуація суттєво покращиться: ранок розпочнеться безхмарним небом. Температура підніметься до +23°, вологість знизиться до 36%, вітер посилиться до 6 м/с. Опади не очікуються. Атмосферний тиск повільно зростатиме до 742 мм рт. ст. Народні спостереження цього дня закликали звертати увагу на дерева: якщо сосна «дзвенить» – буде вітер, а якщо дуб «стогне» – насувається буря.

У вівторок, 1 липня, у Харкові встановиться стабільна, ясна погода. Нічна температура складе +16°, вдень — до +21°. У другій половині дня небо трохи затягнеться хмарами, але ближче до вечора знову проясниться. Атмосферний тиск продовжить зростати — до 747 мм рт. ст., вітер — 3–6 м/с. За спостереженнями предків, якщо зранку трава суха — вночі можливий дощ. Також у цей період відцвітає малина та починають розквітати лілії.

Загалом, прогноз погоди у Харкові вказує на завершення періоду нестійких умов та початок теплої, стабільної і комфортної літньої пори.

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