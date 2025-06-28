Прогноз погоды в Харькове указывает на завершение периода неустойчивых условий и начало теплой, стабильной и комфортной летней поры.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни обещает смену атмосферного фона, сообщает Politeka.

Воскресенье будет дождливым и облачным, однако с понедельника город ждет улучшения – солнечные дни и постепенное повышение температуры.

В воскресенье, 29 июня, небо над Харьковом затянут облака. Уже с самого утра прогнозируется мелкий дождь.

Атмосферное давление стабильное – 740 мм рт. ст., влажность высокая - более 90% ночью и 60% днем. Ветер умеренный – до 3 м/с. По народным приметам, если пчелы утром играют – в хорошую погоду, если толкутся – будет ненастье. День Петра и Павла, отмечаемый именно 29 июня, традиционно связывали с призывами к щедрому урожаю.

В понедельник, 30 июня, ситуация улучшится: утро начнется безоблачным небом. Температура поднимется до +23°С, влажность снизится до 36%, ветер усилится до 6 м/с. Осадки не ожидаются. Атмосферное давление будет медленно расти до 742 мм рт. ст. Народные наблюдения в этот день призывали обращать внимание на деревья: если сосна «звенит» – будет ветер, а если дуб «стонет» – надвигается буря.

Во вторник, 1 июля, в Харькове установится стабильная, ясная погода. Ночная температура составит +16°, днем ​​– до +21°. Во второй половине дня небо немного затянется облаками, но ближе к вечеру снова прояснится. Атмосферное давление продолжит расти – до 747 мм рт. ст., ветер - 3-6 м/с. По наблюдениям предков, если утром трава сухая – ночью возможен дождь. Также в этот период цветет малина и начинают расцветать лилии.

В целом прогноз погоды в Харькове указывает на завершение периода неустойчивых условий и начало теплой, стабильной и комфортной летней поры.

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