Водіїв закликають відповідально ставитися до обмеження руху транспорту в Хмельницькій області та дотримуватися правил.

Обмеження руху транспорту в Хмельницькій області офіційно набули чинності у зв’язку з підвищенням температури повітря, передає Politeka.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області, сезонні обмеження стосуються великовагового транспорту, загальна вага якого перевищує 24 тонни або навантаження на вісь становить понад 7 тонн. Заборона діє в денний час доби, коли температура повітря перевищує +28°C.

Такі заходи спрямовані на збереження дорожнього покриття. У спекотні дні асфальтобетон стає м’яким, і важкі вантажівки можуть залишати глибокі колії, що згодом призводить до значних пошкоджень автошляхів.

Щоб уникнути цього, тимчасове обмеження руху запроваджене відповідно до вимог чинного законодавства — зокрема, законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», а також постанови Кабінету Міністрів №879.

Для зручності водіїв вантажного транспорту передбачено місця для тимчасової стоянки. Вони розміщені в смугах відведення доріг державного значення або біля об’єктів дорожнього сервісу. На таких ділянках уже встановлено заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Контроль за дотриманням вагових параметрів і виконанням здійснюють інспектори Укртрансбезпеки спільно з працівниками Національної поліції.

Водіїв закликають відповідально ставитися до обмеження руху транспорту в Хмельницькій області та дотримуватися правил, щоб уникнути штрафів і сприяти збереженню автошляхів регіону.

До слова, з 1 липня в Хмельницькому зміниться соціальна допомога. Оновлення стосуються призначення необхідної підтримки для українців.

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