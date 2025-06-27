В Хмельницькому змінюється порядок подання заяв на отримання соціальних допомог з 1 липня.

Соціальна допомога з 1 липня зміниться в Хмельницьому, зокрема оновлення стосуються призначення необхідної підтримки для українців, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба міської ради.

В Хмельницькому змінюється порядок подання заяв на отримання соціальних допомог з 1 липня. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 695 від 11 червня 2025 року «Деякі питання надання окремих видів державної соціальної підтримки Пенсійним фондом України».

Згідно з новими правилами, усі звернення щодо призначення окремих видів державної соціальної допомоги тепер необхідно подавати не до управлінь соцзахисту, а через органи Пенсійного фонду України.

В першу чергу нововведення стосуються таких видів державної підтримки для українців:

соціальної допомоги з 1 липня громадянам, які не мають права на пенсію, а також особам з інвалідністю;

сприяння на догляд;

сприяння для осіб з інвалідністю з дитинства, а також для дітей з інвалідністю;

сприяння на поховання для тих, хто отримував державну соціальну допомогу.

Усі охочі подати звернення або отримати консультацію можуть звертатися до відділень Пенсійного фонду України у місті Хмельницький. Прийом громадян здійснюється за наступними адресами: вулиця Володимирська, 49; вулиця Подільська, 3/1А.

Зазначимо, що такі зміни спрямовані на покращення координації, ефективності надання допомоги, а також спрощення процедур для громадян. У разі виникнення питань або потреби в уточненні інформації варто звернутися до представників Пенсійного фонду за місцем проживання.

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