Пенсія у Харківській області тепер доступніша для кожного жителя громади.

Пенсія у Харківській області стає ще доступнішою завдяки оновленому графіку виїзного прийому громадян представниками Пенсійного фонду на 2025 рік, повідомляє Politeka.

Тепер жителі селищ Бабаї та Високий можуть отримати консультації та оформити документи зручніше, без необхідності їхати до обласного центру.

У селищі Бабаї обслуговування проводиться за адресою площа Михайлівська, будинок 2, щонайменше раз на місяць, переважно у середу, з 8:30 до 12:00. Дати обслуговування у 2025 році: 18 червня, 16 липня, 20 серпня, 17 вересня, 15 жовтня, 19 листопада та 17 грудня.

Для мешканців селища Високий прийом здійснюється за адресою вул. Бульварна, 18. Обслуговування відбувається з 8:30 до 12:00 у різні дні місяця – понеділки або четверги. Графік прийому у 2025 році включає: 23 червня, 10 та 28 липня, 14 та 25 серпня, 11 та 22 вересня, 9 та 27 жовтня, 13 та 24 листопада, а також 11 та 22 грудня.

Цей оновлений графік спрямований на поліпшення якості обслуговування та зручність отримання пенсійних послуг. Пенсія у Харківській області тепер доступніша для кожного жителя громади, оскільки спеціалісти Пенсійного фонду особисто приїжджають до населених пунктів, щоб допомогти з оформленням документів, консультаціями та вирішенням будь-яких питань.

Місцевим мешканцям варто користуватися цією можливістю та заздалегідь планувати візити до виїзних прийомів, щоб уникнути черг і отримати якісну допомогу у комфортних умовах свого селища. Це важливий крок у забезпеченні соціального захисту населення та підтримки пенсіонерів громади.

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