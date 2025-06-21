Пенсия в Харьковской области теперь более доступна для каждого жителя общины.

Пенсия в Харьковской области становится еще более доступной благодаря обновленному графику выездного приема граждан представителями Пенсионного фонда на 2025 год, сообщает Politeka.

Теперь жители поселков Бабаи и Высокий могут получить консультации и оформить документы удобнее без необходимости ехать в областной центр.

В поселке Бабаи обслуживание проводится по адресу площадь Михайловская, дом 2, по меньшей мере, раз в месяц, преимущественно в среду, с 8:30 до 12:00. Даты обслуживания в 2025 году: 18 июня, 16 июля, 20 августа, 17 сентября, 15 октября, 19 ноября и 17 декабря.

Для жителей поселка Высокий прием осуществляется по адресу ул. Бульварная, 18. Обслуживание проходит с 8:30 до 12:00 в разные дни месяца – понедельники или четверги. График приема в 2025 году включает: 23 июня, 10 и 28 июля, 14 и 25 августа, 11 и 22 сентября, 9 и 27 октября, 13 и 24 ноября, а также 11 и 22 декабря.

Этот обновленный график направлен на улучшение качества обслуживания и удобство получения пенсионных услуг. Пенсия в Харьковской области теперь доступнее для каждого жителя общины, поскольку специалисты Пенсионного фонда лично приезжают в населенные пункты, чтобы помочь с оформлением документов, консультациями и решением любых вопросов.

Местным жителям следует пользоваться этой возможностью и заранее планировать визиты в выездные приемы, чтобы избежать очередей и получить качественную помощь в комфортных условиях своего поселка. Это важный шаг в обеспечении социальной защиты населения и поддержки пенсионеров общины.

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