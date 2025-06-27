Социальная помощь с 1 июля изменится в Хмельницком, в частности, обновления касаются назначения необходимой поддержки для украинцев, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
В Хмельницком меняется порядок подачи заявлений на получение социальной помощи с 1 июля. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №695 от 11 июня 2025 года «Некоторые вопросы предоставления отдельных видов государственной социальной поддержки Пенсионным фондом Украины».
Согласно новым правилам, все обращения о назначении отдельных видов государственной поддержки теперь необходимо подавать не в управления соцзащиты, а через органы Пенсионного фонда Украины.
В первую очередь нововведения касаются таких видов государственной поддержки для украинцев:
- социальной помощи с 1 июля гражданам, не имеющим права на пенсию, а также лицам с инвалидностью;
- содействие уходу;
- содействие лицам с инвалидностью с детства, как и для детей с инвалидностью;
- содействие на погребение для тех, кто получал государственную денежную помощь.
Все желающие подать обращение или получить консультацию могут обращаться в отделения Пенсионного фонда Украины в городе Хмельницкий. Прием граждан осуществляется по следующим адресам: улица Владимирская, 49; улица Подольская, 3/1А.
Эти изменения направлены на улучшение координации, эффективности оказания выручки, а также упрощение процедур для граждан. В случае возникновения вопросов или необходимости уточнения информации следует обратиться к представителям Пенсионного фонда по месту жительства.
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