Водителей призывают ответственно относиться к ограничению движения транспорта в Хмельницкой области и соблюдать правила.

Ограничения движения транспорта в Хмельницкой области официально вступили в силу в связи с повышением температуры воздуха, сообщает Politeka.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры области, сезонные ограничения касаются тяжеловесного транспорта, общий вес которого превышает 24 тонны или нагрузка на ось составляет более 7 тонн. Запрет действует в сутки, когда температура воздуха превышает +28°C.

Такие меры направлены на сохранение дорожного покрытия. В жаркие дни асфальтобетон становится мягким, и тяжелые грузовики могут покидать глубокие колеи, что впоследствии приводит к значительным повреждениям дорог.

Чтобы избежать этого, временное ограничение движения введено в соответствии с требованиями действующего законодательства — в частности, законами Украины «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах», а также постановлениями Кабинета Министров №879.

Для удобства водителей грузового транспорта предусмотрены места для временной стоянки. Они расположены в полосах отвода дорог государственного значения или возле объектов дорожного сервиса. На таких участках уже установлены запретительные дорожные знаки и информационные щиты.

Контроль за соблюдением весовых параметров и исполнением осуществляют инспекторы Укртрансбезопасности совместно с работниками Национальной полиции.

Водителей призывают ответственно относиться к ограничению движения транспорта в Хмельницкой области и соблюдать правила, чтобы избежать штрафов и способствовать сохранению автодорог региона.

К слову, с 1 июля в Хмельницком изменится социальная помощь. Обновление касается назначения необходимой поддержки для украинцев.

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