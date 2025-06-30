Обмеження руху транспорту в Тернопільській області вводяться через підвищення температури повітря понад +28°C, повідомляє Politeka.

Як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України, для збереження дорожнього покриття у спекотний період тимчасово забороняється пересування великовагового транспорту. Обмеження стосуються вантажівок, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь — понад 7 тонн.

Такі заходи необхідні для того, щоб запобігти утворенню колій і пошкодженню асфальтового покриття, яке влітку стає особливо вразливим до руйнування.

За інформацією агентства, вантажівки можуть перечекати період дії заборони на спеціально облаштованих майданчиках для стоянки, розміщених у смугах відведення доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.

Обмеження руху транспорту в Тернопільській області не поширюються на авто, що перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також техніку, яка залучена до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

На автошляхах державного значення області встановлені відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. Контроль за дотриманням вагових параметрів і температурних обмежень здійснюють інспектори Укртрансбезпеки спільно з Національною поліцією.

Регулювання здійснюється відповідно до чинного законодавства України — законів «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та постанови Кабінету Міністрів України №879.